Düğündeki maganda kurşununa savcılıktan ek gözaltı süresi talebi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişinin maganda kurşunu ile öldüğü düğünde, tabancayla ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2’si muhtar 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla ek gözaltı süresi verilerek adliyedeki sorgulama ertelendi.

Alınan bilgiye göre, Dönmez Mahallesi’ndeki düğünde bazı davetliler oynadığı sırada havaya ateş açtı. Magandaların ateşlediği silahlardan çıkan kurşun, masada oturan Necmi Çelik’in (55) başına isabet etti. Silahı kimin ateşlediği tespit edilemezken, 112 ambulansıyla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde incelemelerde bulundu. Düğünde davetliler tarafından çekilen görüntüleri tek tek inceleyen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde ateş edenleri tespit etti. Dönmez Mahalle Muhtarı M.A., Akbaşlar Mahalle Muhtarı E.A. ile Ö.B. ve R.T. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında dün akşam saatlerinde adliyeye getirildi.

"Mahkeme tehir edildi"

Gece geç saatlere kadar devam eden savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Savcılığın ek gözaltı süresi istemesi üzerine mahkeme tehir edildi. 4 şahsın sorgulamalarına devam edildiği öğrenildi.