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11 Ekim 2018 Perşembe 13:41

Dünya Sağlık Örgütü’nden Nijerya’da 400 bin aşılama

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Nijerya’nın kuzeydoğusunda bulunan Adamawa eyaletinde yaklaşık 400 bin kişiye kolera riskine karşı aşı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Nijerya'da 400 bin aşılama
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Nijerya’nın kuzeydoğusunda bulunan Adamawa eyaletinde yaklaşık 400 bin kişiye kolera riskine karşı aşı yaptı.

Nijerya Sağlık Acil Durumları Programı’nın ’2018 Yıl Ortası Raporu’nda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Adamawa eyaletinde yaklaşık 400 bin kişiyi kolera riskine karşı aşıladığı bildirildi. Raporda, WHO’nun güney Mubi, kuzey Mubi ve Maiha yerel yönetim bölgelerinde aşılama için hem teknik hem de mali destek sağladığı belirtildi. Raporda, WHO’nun Mayıs ayında eyalette kolera tedavi merkezi kurduğu ve salgınlara karşı anında müdahale için 35 sağlık çalışanını işe aldığı bildirildi. Raporda, sonuç olarak Mubi Hastanesindeki kolera tedavi merkezinde yüzde 17 olan ölüm oranının iki hafta içinde yüzde 2,2 düşürüldüğü ifade edildi. Salgını önlemek için alınan diğer önlemlerin sıralandığı raporda, salgınla mücadelede hızla karar verilmesi, su kaynaklarının klorlanması amacıyla teknik denetim sağlanması için acil durum operasyon merkezinin harekete geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Raporda ayrıca, WHO’nun hem salgından etkilenen insanların hem de onlarla bağlantı halinde olan sağlık çalışanlarının dezenfekte edilmesi için mobil sağlık ekiplerinin kurulduğu belirtildi.
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