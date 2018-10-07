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07 Ekim 2018 Pazar 11:38

Dünyaca ünlü DJ Morales’e Japonya’da gözaltı

Dünyaca ünlü Amerikalı DJ David Morales, Japonya’nın Fukuoka Havalimanı’nda uyuşturucu madde bulundurma şüphesiyle gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü DJ Morales'e Japonya'da gözaltı
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Dünyaca ünlü Amerikalı DJ David Morales, Japonya’nın Fukuoka Havalimanı’nda uyuşturucu madde bulundurma şüphesiyle gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü Amerikalı DJ David Morales, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Japonya’da uyuşturucu madde bulundurma şüphesiyle gözaltına alındı. Japonya’nın Fukuoka şehrindeki havalimanında bavulunda uyuşturucu madde bulunduğu açıklanan Morales’in, suçlamaları “uyuşturucu benim değil, biri bana tuzak kurmuş olabilir” diyerek reddettiği belirtildi. Uyuşturucu bulundurmanın sert kanunlarla yasaklandığı Japonya’da bu suçu işleyenler “kişisel kullanım” dahil 7 yıla varan hapis ve 3 milyon yen para cezasına çarptırılıyor.

David Morales kimdir?

1980’ler ve 1990’larda New York müzik piyasasında etkili bir figür olarak yer alan Morales, Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson ve Janet Jackson gibi sanatçılar için remiksler yaptı. 1996’da yapımcı sıfatıyla çalıştığı Mariah Carey’nin "Fantezi" adlı şarkısı için ilk kez Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Morales, iki yıl sonra Grammy Ödülü’nü kazandı.
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