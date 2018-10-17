'Dur' ihtarına uymayan minibüse jandarmadan müdahale: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ’dur’ ihtarına uymayan kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsü durdurmak için jandarma ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 7 kaçak göçmen de yaralandı.Aydın...

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ’dur’ ihtarına uymayan kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsü durdurmak için jandarma ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 7 kaçak göçmen de yaralandı.

Aydın Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, 17 Ekim tarihinde illegal olarak sınırdan geçiş yapılacağı yönünde jandarma birimlerine gelen ihbar sonucunda jandarma ekiplerinin Çamlık-Kuşadası arasındaki tali yolda önlem aldığı belirtilerek, “Jandarma birimlerimize ihbar gelmiştir. İhbar üzerine Selçuk-Kuşadası arası tali yola pusu atan jandarma timlerince Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde öncü tabir edilen araç durdurularak kontrol edilmiş, bu esnada arkadan gelen göçmenleri taşıyan minibüs durmayıp devriyenin üzerine araç sürerek olay yerinden kaçmaya çalışmıştır. Devriyenin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, tekerlerine ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Bu sırada seken kurşunun isabet etmesi sonucu minibüste bulunan 1 kişi vefat etmiş, 7 kişi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, yapılan çalışma sonucu olayla ilgili 4 organizatör ile Irak uyruklu 57 kaçak göçmenin yakalandığı belirtilerek, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.