‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil lastiklerini patlatılarak durduruldu

Denizli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu otomobil polis tarafından lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Açılan ateşte seken mermilerden birisi sürücünün bacağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Denizli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu otomobil polis tarafından lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Açılan ateşte seken mermilerden birisi sürücünün bacağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Sevindik Mahallesi 45 PD 866 plakalı otomobili durdurarak kimlik kontrolü yapmak isteyen ekipler aracına kendilerini görünce kaçmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine kovalamaca başlarken ekipler araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 4 şahsın bulunduğu otomobil polisi ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Çok sayıda polis ekibini peşine takarak kaçmaya çalışan şahıslar polisin otomobilin lastiklerine açtığı ateş sonrası durduruldu. Açılan ateşte seken mermilerden birisi kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsünin sağ bacağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Otomobilin durması ile araç içerisinde 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, yaralanan araç sürücüsü ise olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şahısların kimlikleri ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmazken, yaralanan araç sürücüsünün ise çeşitli suçlardan aranmasının olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.