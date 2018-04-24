Durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan şahıstan 300 gram metamfetemin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğu illerinden Manisa ve ilçelerine uyuşturucu sevkiyatı, uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik Salihli E-96 Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Dün gece saatlerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan E.Ş.Ö. isimli şahısın üzerinden 300 gram metamfetemin uyuşturucu madde çıktı. Konuyla ilgili E.Ş.Ö. ile birlikte araçta bulunan A.E., S.E. gözaltına alınarak, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınan E.Ş.Ö. ve S.E. serbest bırakılırken, A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.