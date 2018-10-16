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16 Ekim 2018 Salı 08:57

Dürümcü dükkanına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bağcılar’da, bir dürümcü dükkanına yapılan operasyonda 4 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dürümcü dükkanına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Bağcılar’da, bir dürümcü dükkanına yapılan operasyonda 4 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘uyuşturucu ile mücadele’ kapsamında yapılan çalışmalarda, ilçede bulunan bir dürümcü dükkanını yakın takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 9 Ekimde sözkonusu dürümcüye operasyon düzenleyen polis, işletme sahibi H.V.(30)’yi gözaltına aldı. Baskın yapılan dürümcüde yapılan aramalarda daralı ağırlığı 4 kilo 500 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.

’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınan H.V., bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının, ‘Kasten Yaralama’ konusundan bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
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