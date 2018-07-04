ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:55

Duruşma çıkışı birbirlerine saldırdılar: 1 yaralı

Bartın Adliyesi’nde katıldıkları duruşmanın tarafları duruşma çıkışı birbirlerine saldırdı. Çıkan olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Bartın Adliyesi’nde meydana geldi. Araç paylaşım davası...

Duruşma çıkışı birbirlerine saldırdılar: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bartın Adliyesi’nde katıldıkları duruşmanın tarafları duruşma çıkışı birbirlerine saldırdı. Çıkan olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bartın Adliyesi’nde meydana geldi. Araç paylaşım davası için duruşmaya katılan ve akraba oldukları öğrenilen taraflar duruşma çıkışında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklu saldırıda bulunan grubu polis ekipleri ayırdı. Olayda Y.C. ise yaralanarak 112 Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi ise ekiplerce polis merkezine götürüldü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku