ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 12:25

Düşen uçağın enkazı drone ile havadan görüntülendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düşen ilaçlama uçağı İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.Edremit’in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkiinde saat 09.40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası sebebiyle...

Düşen uçağın enkazı drone ile havadan görüntülendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düşen ilaçlama uçağı İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Edremit’in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkiinde saat 09.40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası sebebiyle önce elektrik tellerine çarpıp zeytinlik araziye düştü. Tek kişilik uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Uçağın tarım ilacı taşıması sebebiyle bölgeye UMKE ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemede uçağın tanklarında ilaç sızıntısı olmadığı tespit edildi.

Kaza sonrasında bölgede geniş güvenlik tedbiri alınırken, İhlas Haber Ajansı kaza bölgesini ve düşen uçağı havadan görüntüledi. Havada motoru arızalanan uçağın pilotu tarafından üstün bir çaba ile en az kırım ve zarar ile indirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku