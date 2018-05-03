Duvar kaplamada mahsur kalan yeni doğmuş kediyi esnaf kurtardı

Antalya’da bir dükkanın duvar kaplamasının içerisine giren yeni doğmuş kediyi çevredeki esnaf kurtardı.Antalya’da ayakkabı satan bir dükkanın plastik kaplamalarının arasına yeni doğmuş bir kedi girdi. Kaplama içerisinde uzun süre bağıran...

Antalya’da bir dükkanın duvar kaplamasının içerisine giren yeni doğmuş kediyi çevredeki esnaf kurtardı.

Antalya’da ayakkabı satan bir dükkanın plastik kaplamalarının arasına yeni doğmuş bir kedi girdi. Kaplama içerisinde uzun süre bağıran kediyi fark eden esnaf ve çevredeki vatandaşlar, kaplamayı sökmek için uzun gayret sarf etti. Gözleri henüz açılmayan kedi kaplamanın sökülmesiyle kurtarıldı.