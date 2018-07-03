Düzce D-100 karayolunda kaza: 1 yaralı

100 karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kapıcı Sapağı mevkiinde Medet K. idaresindeki 06 OFC 11 plakalı kamyon kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin G. idaresindeki 41 B 5797 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü şoför mahallinde sıkışırken Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile sıkışan kamyon sürücüsü Medet K. yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı.