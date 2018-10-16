ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 23:23

Düzce polisinden sahte para operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce ve Bolu illerinde sahte parayla alışveriş yapan 3 kişi Düzce polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyet...

Düzce polisinden sahte para operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

DÜZCE (İHA) – Düzce ve Bolu illerinde sahte parayla alışveriş yapan 3 kişi Düzce polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Düzce merkez ve Bolu ili Mudurnu ilçesinde toplamda 4 ayrı işyerine sahte para verme olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan toplamda 22 adet 100 TL’lik banknot, 4 adet 200 TL’lik banknot ve 7 adet 50 TL’lik banknot olmak üzere toplamda 3 bin 350 TL sahte para ele geçirildi. Parada sahtecilik suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku