Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 359 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 66 gram amfetamin tozu ve 118 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Karaca Mahallesi ve Hamidiye Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli 5 şahıs operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 359 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 66 gram amfetamin tozu ve 118 gram esrar maddesi ele geçirildi.5 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.