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12 Ekim 2018 Cuma 10:19

Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde durdurulan otomobilin kaporta kısmına zulalanmış halde 79 kilo 438 gram eroin maddesi ele...

Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde durdurulan otomobilin kaporta kısmına zulalanmış halde 79 kilo 438 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Düzce polisi uyuşturucuya geçit vermiyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otomobilde narkotik kopeği ile yapılan aramada otomobilin değişik yerlerine ve kaporta kısmına zulalanmış halde 157 paket halinde 79 kilo 438 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan biri kadın olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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