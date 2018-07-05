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05 Temmuz 2018 Perşembe 04:26

Düzce TEM otoyolunda feci kaza 1 ölü 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarından kamyonet ile TIR’ın karıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında gece 01.20 sıralarında meydana geldi.Alınan bilgilere göre Sakarya’dan...

Düzce TEM otoyolunda feci kaza 1 ölü 1 yaralı
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DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarından kamyonet ile TIR’ın karıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında gece 01.20 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan İbrahim A. idaresinde 14 KR 749 plakalı kamyonet sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda aynı istikamete gitmekte olan Halil K. idaresindeki 67 UC 230 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette bulunan sürücü İbrahim A. yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Ersin Yıldız hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Savcının incelemesinin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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