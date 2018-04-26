DÜZCE (İHA) – Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 kişi, 4 kilo 530 gram eroin ile yakalandı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 4 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Düzce üzerinden sevkiyata polis engeli
DÜZCE (İHA) – Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 kişi, 4 kilo 530 gram eroin ile yakalandı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde...