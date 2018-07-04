Düzce’de araması bulunan 6 kişi yakalandı

DÜZCE(İHA) – Türkiye geneli aranan şahısların yakalanmasına yönelik eşzamanlı 9 ekiple birlikte yapılan uygulamada Düzce’de 6 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, KOM, TEM ekipleri tarafından Türkiye geneli aranan şahısların yakalanmasına yönelik eşzamanlı 9 ekiple birlikte 1.Sulh Hakimliği’nin arama kararına istinaden yapılan aramada toplam 6 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan F. A.’nın mala zarar verme tutuklu ve hükümlünün kaçması uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma 5 yıl 2 ay 15 gün, Z. K.’nın yaralama suçundan 10 yıl 4 ay, E. K.’nin yaralama suçu, tutuklu ve hükümlünün kaçmasından 4 yıl 2 ay, Z. B.’nin tutuklu ve hükümlünün kaçması 7 ay görevi yaptırmamak 6 bin TL para cezası, O. Y.’nin tutuklu ve hükümlünün kaçması, askeri ceza kanununa muhalefet 6 bin TL para cezası, R. G.’nin alkollü araç kullanmaktan 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan şahıslar adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.