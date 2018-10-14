ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 16:04

Düzce’de aranması olan 20 kişi yakalandı

Türkiye ile eş zamanlı olarak Düzce’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan “Hırsız Kapan” uygulamasında aranması olduğu belirlenen 20 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.Türkiye genelinde yapılan “Huzur Güven (Hırsız...

Düzce'de aranması olan 20 kişi yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye ile eş zamanlı olarak Düzce’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan “Hırsız Kapan” uygulamasında aranması olduğu belirlenen 20 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Türkiye genelinde yapılan “Huzur Güven (Hırsız Kapan)” uygulaması kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uygulama yaptı. Uygulamalar kapsamında işledikleri suçlardan dolayı cezaları kesinleşmiş olan ve araması bulunan 20 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alkol uygulamalarında ise bin 342 şahıs, 668 araç, 116 umuma açık yerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 10 bin 725 TL para cezası kesildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku