Düzce’de cinayet zanlısından zehir tacirine kadar 10 kişi yakalandı

Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Türkiye genelinde yapılan eşzamanlı uygulamada 10 aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.Cuma günü gün boyunca Türkiye ile eşzamanlı olarak yapılan...

Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Türkiye genelinde yapılan eşzamanlı uygulamada 10 aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cuma günü gün boyunca Türkiye ile eşzamanlı olarak yapılan uygulama sonucunda daha önceden kesinleşmiş cezaları olan ve aranması bulunan 10 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında adam öldürmeye tam teşebbüsten uyuşturucu satmak suçuyla cezası kesinleşene kadar birçok kişinin olması dikkat çekti. Yakalanan 10 kişiden M.Y. isimli şahsın ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, A.L.Ş. isimli şahsın ’Karşılıksız Yararlanma’, ’5809 Sayılı Yasaya Muhalefet’ ve 5 tane ’Özel Belgede Sahtecilik’ suçlarından, E.H. isimli şahsın ’Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek’ suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 6000 TL para cezası bulunan, S.Y. isimli şahsın ’Konut Dokunulmazlığını İhmal Etme’, ’Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak Ve Kullanmak’ suçlarından toplamda 6 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, E.D.’nin ’Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma’ suçundan toplamda 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası, B.K. isimli şahsın ’Yağma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, E.H.Ç. isimli şahsın ’Kasten Öldürme’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası, A.Y. isimli şahsın ’Bilişim Sistemlerini Veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7100 TL para cezası, N.E. isimli şahsın ’Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile İ.G. isimli şahsın ’Cebir, Tehdit Ve Hile Kullanılarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirlendi.

Ayrıca, araması bulunan S.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada S.G.’yi evde bulamayan ekipler, gardırobun içinde sakladığı pompalı tüfek ele geçirdiler. Tüfeğe el koyan ekipler incelenmesinin yapılması için Osman Çatana Polis Merkezine teslim ederken, şahsın yakalanması içinde çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Yakalanan şahıslar, emniyete götürülmesinin ardından Çilimli Cezaevine teslim edildi.