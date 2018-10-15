Düzce’de traktör şarampole uçtu: 1 ölü

Düzce’de ormanlık alanda çalışırken şarampole uçan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda traktörü ile çalışan İ.K., karanlıkta çamurlu ve kaygan olan bölgede direksiyon hakimiyetin kaybedince araç şarampole uçtu. Yoldan metrelerce aşağıya uçan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, zorlukla ulaştıkları bölgede İ.K’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.