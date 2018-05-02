Düzce’de zincirleme kaza: 4 yaralı

100 karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce D-100 karayolu Gümüşpınar Mahallesi mevkiinde 20.30 sıralarında meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada bir araç kanala uçarken, araçlarda bulunan Zafer C., Turgut K., Zeki P. ve Yusuf G. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araçlar yan yoldan verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.