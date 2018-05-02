(Düzeltme) ABD’de askeri uçak düştü

ABD’deki Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, bir askeri uçağın düştüğü belirtildi. Açıklamada, ABD Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın havaalanı yakınlarında düştüğü ifade edildi.

ABD Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait bir askeri uçağın düştüğü belirtildi.ABD’deki Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, bir askeri uçağın düştüğü belirtildi. Açıklamada, ABD Hava Milli...

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