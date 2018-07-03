Malezya’nın eski Başbakanı Necip Rezak, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.Ülke fonlarını zimmetine geçirme ve rüşvet alma suçlarından yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak gözaltına alındı. Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna bağlı polisler tarafından tutuklanan Necip Rezak, ülke fonlarından yaklaşık 1 milyar dolar çalmakla suçlanıyor.
(Düzeltme) Eski Malezya Başbakanı gözaltına alındı
Malezya’nın eski Başbakanı Necip Rezak, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.