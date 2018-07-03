(Düzeltme) Eski Malezya Başbakanı gözaltına alındı

Ülke fonlarını zimmetine geçirme ve rüşvet alma suçlarından yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak gözaltına alındı. Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna bağlı polisler tarafından tutuklanan Necip Rezak, ülke fonlarından yaklaşık 1 milyar dolar çalmakla suçlanıyor.

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