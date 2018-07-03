ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 11:50

(Düzeltme) Eski Malezya Başbakanı gözaltına alındı

Malezya’nın eski Başbakanı Necip Rezak, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.

(Düzeltme) Eski Malezya Başbakanı gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Malezya’nın eski Başbakanı Necip Rezak, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.

Ülke fonlarını zimmetine geçirme ve rüşvet alma suçlarından yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak gözaltına alındı. Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna bağlı polisler tarafından tutuklanan Necip Rezak, ülke fonlarından yaklaşık 1 milyar dolar çalmakla suçlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku