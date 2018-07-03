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03 Temmuz 2018 Salı 23:35

(Düzeltme) Kırşehir’deki kazada 6 aylık hamile kadın ve çocuğu hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hamile bir kadın ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinden Kırşehir istikametine seyreden S.Ü. yönetimindeki 06 ZVK...

(Düzeltme) Kırşehir'deki kazada 6 aylık hamile kadın ve çocuğu hayatını kaybetti
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hamile bir kadın ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinden Kırşehir istikametine seyreden S.Ü. yönetimindeki 06 ZVK 95 plakalı otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması ile kaza yaptı. Kazada sürücü S.Ü. yaralanırken, 6 aylık hamile olan eşi E.Ü. ve 3 yaşındaki kızı E.Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesi ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3 yaşındaki E.Ü. ve hamile olan annesi E.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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