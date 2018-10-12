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12 Ekim 2018 Cuma 10:12

(Düzeltme) Washington eyaletinde ölüm cezası kaldırıldı

ABD’nin Washington eyaletinde ölüm cezası kaldırıldı.

(Düzeltme) Washington eyaletinde ölüm cezası kaldırıldı
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ABD’nin Washington eyaletinde ölüm cezası kaldırıldı.

Washington Yüksek Eyalet Mahkemesi, idam cezasının keyfi ve ırksal olarak önyargılı olduğu gerekçesiyle oybirliği ile aldığı kararla, bu cezanın kaldırılmasına karar verdi. Böylelikle Washington yıllardır uygulanan ölüm cezasını yasaklayan 20. eyalet oldu.

Washington’da ölüm cezası 5 mahkumda uygulandı

Washington Yüksek Mahkemesi, ölüm cezasını 1976’da yeniden yürürlüğe koyarak 5 mahkumu ölüm cezasıyla cezalandırmıştı. 2014’ten bu yana ise 8 tutuklunun ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mahkeme kararından sonra, Washington Valisi Jay Inslee yaptığı açıklamada, "Eşit adalet demokrasinin bir işaretidir ve eşit adaleti sağlamak devletin sorumluluğundadır. Washington eyaletinde uzun zamandır yürürlükte olan ölüm cezasının kaldırılmasından memnun oldum. Eyaletimizde uygulandığı gibi ölüm cezası herhangi bir meşru hedefe hizmet etmeyi başaramaz, Washington Yüksek Mahkemesi buna ek olarak, ölüm cezasını ırksal önyargıyla uygulandığı gerekçesiyle iptal etti" dedi.

ABD’de, Ölüm Cezası Bilgi Merkezi’ne göre, 1999’a kadar 98 kişi ölüm cezasına çarptırıldı, 1999 yılından sonra ise bu sayının 23’e düştüğü belirtildi.
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