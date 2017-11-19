E-5 karayolunda otomobil direğe saplandı

5 karayolu Hadımköy Metrobüs Durağı yanında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil direğe saplandı. Kaza sonrası durma noktasına gelen trafik ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 karayolu Hadımköy Metrobüs Durağı yakında Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüj üzerinde bulunan direğe çarptı. Direğe saplanan otomobili gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.



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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.