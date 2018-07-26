E-5’te bariyerlere çarpıp takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti

E-5’te bariyerlere çarpıp takla atan 25 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç yaklaşık 100 metre fırladı.

Kaza, 03.00 sıralarında E-5 karayolu Maltepe ilçesi Bostancı Köprüsü mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden 25 yaşındaki Oğuz Gülmez idaresindeki 34 EIU 87 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atmaya başladı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Oğuz Gülmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olası başka bir kazanın önüne geçmek için önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Oğuz Gülmez’in cenazesi morga kaldırıldı.

Araç çekici yardımıyla olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.