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24 Temmuz 2018 Salı 04:43

E-5’te kaza: 1 ölü

E-5’te yol ayrımında tabela direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

E-5'te kaza: 1 ölü
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E-5’te yol ayrımında tabela direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 02.00 sıralarında E-5 Sefaköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden Muhammet Ali Yılmaz idaresindeki 34 ZM 8381 plakalı otomobil yol ayrımında tabela direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet Ali Yılmaz araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda sürücü Muhammet Ali Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz’ın cenazesi morga kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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