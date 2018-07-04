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04 Temmuz 2018 Çarşamba 01:49

E-5’te kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

E-5 Edirnekapı mevkiinde motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı.Kaza, 01.00 sıralarında E-5 Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 34...

E-5'te kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı
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E-5 Edirnekapı mevkiinde motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı.

Kaza, 01.00 sıralarında E-5 Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 34 LE 1864 plakalı motosiklet ile 34 RL 9469 plakalı otomobil kaza yaptı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra motosiklet sürücüsü çevrede bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri olası başka bir kazayı önlemek için önlem aldı. Araç ve motosiklet çağrılan çekici ile kaldırıldı.

Kaza nedeniyle E-5 üzerinde bir müddet trafik oluşurken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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