ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 19:14

E-5’te korkutan kamyon yangını

E-5 Otoyolu Büyükçekmece istikametinde bir kamyon henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

E-5'te korkutan kamyon yangını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

E-5 Otoyolu Büyükçekmece istikametinde bir kamyon henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında E-5 Otoyolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar’dan Büyükçekmece istikametine giden kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı. Kamyondan dumanlar çıktığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Öte yandan yaşanan kamyon yangını nedeniyle E-5 Otoyolu Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri trafiğin akışını tek şeritten sağladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku