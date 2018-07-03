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03 Temmuz 2018 Salı 14:16

Edirne emniyetinden İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narko Sokak ekipleri, İstanbul’da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, önceden belirlenen adreslere ve bazı noktalara eş zamalı baskınlar gerçekleştirildi.

Edirne emniyetinden İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narko Sokak ekipleri, İstanbul’da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, önceden belirlenen adreslere ve bazı noktalara eş zamalı baskınlar gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narko Sokak ekipleri, İstanbul’daki ekipler ile eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonuna katıldı. Ekipler, bir tırda yaptıkları aramada, 20 kilogram ‘skank’ ele geçirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 5 sokak satıcısı da gözaltına alınarak, Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli 5 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde ve komşu illerde gençleri zehirleyen, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı, projeli ve planlı operasyonel çalışmaların kararlılıkla ve artarak devam edeceği bildirdi.
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