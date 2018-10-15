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15 Ekim 2018 Pazartesi 21:28

Edirne’de askeri personeli taşıyan servis kaza yaptı: 13 yaralı

Edirne’de askeri personeli taşıyan servis aracının karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.30 sıralarında Edirne’nin Süloğlu ilçesi Demirhanlı köyü...

Edirne'de askeri personeli taşıyan servis kaza yaptı: 13 yaralı
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Edirne’de askeri personeli taşıyan servis aracının karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Edirne’nin Süloğlu ilçesi Demirhanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süloğlu Belediyesine ait 22 NE 563 plakalı servis midibüsü, ilçede görev yapan askeri personeli mesai bitimi sonrası Edirne kent merkezine götürürken karşı yönden gelen 22 DV 044 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, subay ve astsubaylardan oluşan 12’si rütbeli askeri personel olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi. Cadde üzerinde jandarma trafik ekipleri güvenliği sağlarken, yaralı askerlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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