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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40

Edirne’de kaybolan şahıstan haber var

Edirne’de dün kaybolan 50 yaşındaki şahsın Uzunköprü terminalinden Keşan otobüsüne bindiği tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesi Musulça köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Orhan Deniz’den dün sabah saat 08.30’dan sonra haber...

Edirne'de kaybolan şahıstan haber var
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Edirne’de dün kaybolan 50 yaşındaki şahsın Uzunköprü terminalinden Keşan otobüsüne bindiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesi Musulça köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Orhan Deniz’den dün sabah saat 08.30’dan sonra haber alınamadı. Deniz’in motosikleti ise Havsa Belediyesinin parkında park halinde bulundu. Yakınları, bir çocuk babası Deniz’in sosyal medyadan da fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Yakınları bugün güvenlik kamera görüntülerinde Deniz’in Havsa’dan Uzunköprü’ye gittiğini, Uzunköprü terminalinden Keşan otobüsüne bindiğini tespit etti.

Polis ve yakınlarının Deniz’i arama çalışmaları devam ediyor.
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