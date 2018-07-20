Edremit’te bir yunusu silahla vurdular

Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında ateşli silahla vurularak öldürülmüş 2 metre boyunda yunus bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine yapılan ihbar ile Altınoluk Fener Mahallesi, Özlem Sitesi açıklarında güvenlik şamandıralarına takılmış bir tane ölü yunus bulundu. Öldürülen yunus, Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipler incelemesi için Zeytinli sahiline kadar botla çekildi. Yapılan incelemede Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan yunusun ateşli silah yaralanması sonucu öldüğü tespit etti. Zeytinli Çayı’na getirilen ölü yunus daha sonra Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gömülmek üzere teslim edildi.

Olayı duyan vatandaşlar ise yunusun silahla vurulmasına tepki gösterdi.