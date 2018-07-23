Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zeytinlik yangını itfaiye tarafından söndürüldü.Zeytinli Mahallesi kırsalında çıkan zeytinlik yangını kısa sürede büyüdü. 3 dönüm alanda 25 zeytin ağacının zarar gördüğü yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirilğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 zeytin ağacı kısmen zarar gördü.
Edremit’te zeytinlik yangını
Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zeytinlik yangını itfaiye tarafından söndürüldü.Zeytinli Mahallesi kırsalında çıkan zeytinlik yangını kısa sürede büyüdü. 3 dönüm alanda 25 zeytin ağacının zarar gördüğü yangın Balıkesir...