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25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:57

Ege denizinde arızalanan Yunan feribotu 168 yolcusuyla birlikte kurtarıldı

Yunanistan feribotu Ege Denizi açıklarında arızalanınca imdadına Bodrum Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri yetişti. 168 yolcusu bulunan feribot sağ salim Bodrum Limanı’na yanaştırıldı.Bodrum - İstanköy (Kos) seferini yapan Yunanistan...

Ege denizinde arızalanan Yunan feribotu 168 yolcusuyla birlikte kurtarıldı
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Yunanistan feribotu Ege Denizi açıklarında arızalanınca imdadına Bodrum Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri yetişti. 168 yolcusu bulunan feribot sağ salim Bodrum Limanı’na yanaştırıldı.

Bodrum - İstanköy (Kos) seferini yapan Yunanistan bayraklı feribot Ege Denizi açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başladı. 168 yolcusu bulunduğu öğrenilen feribot kaptanı Türk yetkililerden telsizle yardım istedi. İhbar üzerine Bodrum Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. 2 motoru birden arızalanan feribot Görecek Adası açıklarında “Kıyem 2” isimli kurtarma botuna yedeklendi. Halatlarla Bodrum Limanı’na getirilen feribota Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti.

Feribottan indirilen yolcular rahat bir nefes alarak Bodrum’daki tatillerine devam etti. Yolcuların akşam saatlerinde başka bir feribotla Kos’a döndükleri öğrenildi.

Kurtarma çalışması ile ilgili kısa bir açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Kıyem 2 isimli kurtarma botu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında kısa süre önce Bodrum’a getirildi. Bölgenin ihtiyacı olduğu için böyle bir protokol yaptık. Şimdi görüyoruz ki çok gerekli olduğu ortaya çıktı. Bölgede hazır bulunan arama kurtarma botumuz acil durumlarda hizmetini sürdürecektir” dedi.

Öte yandan Yunanistan’dan gelen teknik bir ekibin ise feribottaki motor arızasını giderdiği ve feribotun akşam saatlerinde Kos’a döndüğü belirtildi.
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