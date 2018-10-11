Ege denizinde can pazarı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanistan’ın İstanköy Adasına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 11 mültecinin bulunduğu tekne battı. Mülteciler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan, İstanköy Adasına geçmek isteyen içerisinde mültecilerin bulunduğu lastik bot attı. Bot içerisinde bulunan 11 kişi denizde can pazarı yaşadı. Güney Ege’de devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik ekipleri batan teknenin yanına giderek denizde boğulmak üzere olan 9 Filistinli, 2 Suriye uyruklu 11 kişiyi kurtardı. Kurtarılanların arasında 3 çocuk ve 3 kadının da olduğu öğrenildi. Sahil güvenlik botuna alınan mülteciler sıcak içecek ve battaniye verilerek ısıtıldı. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen mülteciler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan mültecilerin kurtarılma anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.