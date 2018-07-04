Eğirdir’de 1 yarbay FETÖ’den gözaltına alındı

Isparta Eğirdir’deki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında görevli olduğu belirtilen Ö.A.’nın gerekli işlemleri için Bitlis’e sevk edildiği öğrenildi.

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