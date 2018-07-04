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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:13

Eğirdir’de 1 yarbay FETÖ’den gözaltına alındı

Bitlis merkezli düzenlenen TSK’daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1 yarbay gözaltına alındı.

Eğirdir'de 1 yarbay FETÖ'den gözaltına alındı
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Bitlis merkezli düzenlenen TSK’daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1 yarbay gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Bitlis merkezli düzenlenen operasyonda, Isparta’da 1 yarbay gözaltına alındı.

Isparta Eğirdir’deki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında görevli olduğu belirtilen Ö.A.’nın gerekli işlemleri için Bitlis’e sevk edildiği öğrenildi.
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