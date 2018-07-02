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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:16

Eğlence mekanını kana bulayan zanlılar adliyeye çıkarıldı

Bodrum’da 22 Haziran gecesi bir eğlence mekanı önünde 2 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanı önünde 2 kişiyi öldüren ve 4...

Eğlence mekanını kana bulayan zanlılar adliyeye çıkarıldı
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Bodrum’da 22 Haziran gecesi bir eğlence mekanı önünde 2 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanı önünde 2 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan 5 şahıs Bodrum Adliyesine sevk edildi. Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Çelik yeleklerle adliyeye getirilen M.Ç., K.S.Ç, H.A., C.E. ve T.O isimli 5 zanlı 10 günlük gözaltı süresinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.

Bodrum KOM Grup amirliğinden edinilen bilgiye göre olayda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet silahın ele geçirildiği ve şüphelilerin organize olarak hareket ettikleri öğrenildi.

Olayın geçmişi

10 gün önce Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırı meydana geldi. 5 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülin hayatını kaybetti, kapı önünde bulunan 4 kişi ise yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri 4 kişiyi Manisa’da kıskıvrak yakalayarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.
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