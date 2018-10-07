ASAYİŞ:
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07 Ekim 2018 Pazar 04:17

Eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada iş yerleri didik didik aranırken şüpheli görülen kişiler de arandı.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha...

Eğlence mekanlarına asayiş uygulaması
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada iş yerleri didik didik aranırken şüpheli görülen kişiler de arandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen eğlence mekanları için düğmeye bastı. İlçe asayiş şube müdürlüğü ekipleri koordinesinde birçok ekip daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulama kapsamında fuhuş yaptığı iddia edilen kişiler incelenirken şüpheli görülenlerin GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Aksaray bölgesinde birçok eğlence mekanına giren ekipler içeride arama yaparken bazı ekipler dışarıda elleri tetikte bekledi.
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