Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Bilecik’te, ehliyetsiz bir sürücünün karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Edebali 1 Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Gökay İnce yönetiminde 11 AJ 239 plakalı otomobil...

Bilecik’te, ehliyetsiz bir sürücünün karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Edebali 1 Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Gökay İnce yönetiminde 11 AJ 239 plakalı otomobil ile Dumlupınar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ömer Fidan yönetimindeki 26 SK 808 plaklı hafif ticari araç, iki caddesinin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücüler Ömer Fidan, Gökay İnce ve otomobilde bulunan çocuğu Ecrin İnce yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ehliyetsiz çıktı

Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazaya karışan sürücülerin ehliyetlerini almak isterken, 26 SK 808 plaklı hafif ticari araç sürücüsü Ömer Fidan’ın ehliyeti olmadığı anlaşıldı.

Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Gökay İnce yönetiminde 11 AJ 239 plakalı otomobil kullanılmaz hale geldi.