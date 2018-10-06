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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:09

El-Bab’da pencereden düşen çocuk Gaziantep’te öldü

Suriye’nin El-Bab kentinde evinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, ağır yaralı olarak getirildiği Gaziantep’te hayatını kaybetti.

El-Bab'da pencereden düşen çocuk Gaziantep'te öldü
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Suriye’nin El-Bab kentinde evinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, ağır yaralı olarak getirildiği Gaziantep’te hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Suriye’nin El Bab kentinde oturan 3 yaşındaki Abdulkerim El Hazari, sarktığı evinin penceresinden yere çakıldı. Ağır yaralanan küçük Abdulkerim, bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Türkiye’ye getirildi. Öncüpınar sınır kapasından Türkiye’ye getiilen küçük Abdulkerim, Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Yoğun bakımda 2 gün süren yaşam savaşını kaybeden küçük çocuk, hayatını kaybetti.

Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen çocuğun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi

Küçük Abdulkerim’in cenazesi, defin edilmek amacıyla El-Bab’a götürülmek üzere adli tıptan alındı.
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