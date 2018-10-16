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16 Ekim 2018 Salı 12:12

Elazığ merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu:12 gözaltı

Elazığ merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu:12 gözaltı
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Elazığ merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu Mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için bugün Elazığ merkezli Kırşehir, Kilis, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Antalya, Samsun, Malatya, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

12 ilde yapılan operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve KHK ile ihraç olan 12 askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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