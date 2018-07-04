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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:56

Elazığ merkezli 13 ilde FETÖ’ye ankesör operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri yapılanmada yer alan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik Elazığ merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda şüphelilerin...

Elazığ merkezli 13 ilde FETÖ'ye ankesör operasyonu
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri yapılanmada yer alan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik Elazığ merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda şüphelilerin çoğunluğunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü ardışık telefon aramasıyla tespit edilen 3’ü emekli 1’i müstafi, 15’i muvazzaf toplam 19 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 şüphelinin yakalanması için Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya, Sakarya, Kayseri ve Ankara’da sabah saatlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

13 ilde yapılan operasyon kapsamında şuana kadar şüphelilerin çoğunluğunun yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
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