Elazığ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Elazığ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, örgütün talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artışa giden, örgütün tayin sistemine tabi olacak şekilde örgüt kurumlarında görev alan ve evlerinde ev abisi olarak görev yapan şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Adana, Batman ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.