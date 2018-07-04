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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:31

Elazığ’da 60 Afganlı yakalandı

Elazığ üzerinden İstanbul’a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 60 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri, aç ve susuz kalan şahıslara su ve yemek verdi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol arama kontrolleri...

Elazığ'da 60 Afganlı yakalandı
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Elazığ üzerinden İstanbul’a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 60 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri, aç ve susuz kalan şahıslara su ve yemek verdi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol arama kontrolleri sırasında Elazığ-Bingöl yolu Karakoçan ve Kovancılar arasında gruplar halinde yürüyen yabancı uyruklu şahısları fark etti. Ekipler, İstanbul’a gitmeye çalıştıklarını öğrenen ve izin belgeleri olmayan 60 Afganistan uyruklu şahsı gözaltına aldı. Jandarma ekipleri daha sonra sıcakta susayan ve acıkan şahıslara su ve yemek verdi.

Şahıslar, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, göç idaresine teslim edildi.
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