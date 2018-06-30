Elazığ’da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ’ın Karakoçan ilçesi ile Bingöl Kıği ilçesi yolu Demirtaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıği istikametine seyir halinde olan Necmi Antlı...

Elazığ’da meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ’ın Karakoçan ilçesi ile Bingöl Kıği ilçesi yolu Demirtaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıği istikametine seyir halinde olan Necmi Antlı yönetimindeki 12 AB 269 plakalı kamyonet ile Adil Gürses idaresindeki 23 KB 238 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü Gürses ile yanındaki Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Antlı ise yaralandı.

Kaza sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.