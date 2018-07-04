Elazığ’da aranan 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca asayiş suçlarından aranma kaydı olan şahısların yakalanmasına yönelik ülke genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Operasyonda, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, 5607 SKM ve 4044 SKM suçlarından toplam 9 yıl 10 ay cezası bulunan bir şüpheli, tutuklu veya hükümlünün kaçması hırsızlık ve silahla tehdit suçundan toplam 3 yıl 7 gün cezası bulunan bir şüpheli, dolandırıcılık ve 1219 SKM suçundan toplam 2 yıl 6 ay cezası bulunan bir şüpheli, yağma ve hakaret suçundan toplam 2 yıl 9 ay 22 gün cezası bulunan bir şüpheli, hırsızlık suçundan toplam 1 yıl 8 ay cezası bulunan bir şüpheli ve 6284 SKM suçundan 3 gün hapis cezası bulunan bir şüpheli olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezavine gönderildi.