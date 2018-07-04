ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:49

Elazığ’da aranan 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da aranan 6 şüpheli tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca asayiş suçlarından aranma kaydı olan şahısların yakalanmasına yönelik ülke genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Operasyonda, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, 5607 SKM ve 4044 SKM suçlarından toplam 9 yıl 10 ay cezası bulunan bir şüpheli, tutuklu veya hükümlünün kaçması hırsızlık ve silahla tehdit suçundan toplam 3 yıl 7 gün cezası bulunan bir şüpheli, dolandırıcılık ve 1219 SKM suçundan toplam 2 yıl 6 ay cezası bulunan bir şüpheli, yağma ve hakaret suçundan toplam 2 yıl 9 ay 22 gün cezası bulunan bir şüpheli, hırsızlık suçundan toplam 1 yıl 8 ay cezası bulunan bir şüpheli ve 6284 SKM suçundan 3 gün hapis cezası bulunan bir şüpheli olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezavine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku