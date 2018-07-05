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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:46

Elazığ’da bahis operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ’da sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il...

Elazığ'da bahis operasyonu: 5 gözaltı
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Elazığ’da sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında müşterek bahis ve şans oyunları düzenlemesi kanununa muhalefet suçunu işleyen şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik bugün gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 6 sim kart, 4 hard disk, 22 bankamatik ve kredi kartı ile 8 bin 350 TL’ye el konulduğu bildirildi.
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