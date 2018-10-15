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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:56

Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı...

Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A.(19) ve Rıfat K. bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırıldı.Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayetle ilgili polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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